À Verviers, la Croix-Rouge ouvre son 27e centre d’accueil

"Actuellement, plus de 8000 personnes sont hébergées dans les 26 centres de la Croix-Rouge de Belgique en Wallonie et à Bruxelles" , mais face à l’afflux de personnes demandant la protection internationale à la Belgique cette offre ne permet pas de rencontrer les besoins. "Parmi les opérateurs mandatés par l’État pour organiser cet accueil, la Croix-Rouge se mobilise pour ouvrir plus de 1000 nouvelles places en 2022" , raison pour laquelle 823 places ont déjà été créées lors du premier semestre, grâce notamment à "la réouverture du centre de Nonceveux (NDLR: Aywaille) qui avait été inondé en juillet dernier et grâce à la création de places supplémentaires dans les centres existants" . L’ouverture d’un centre dans l’ancien hôpital de l’Espérance à Montegnée fut également bénéfique pour répondre à la demande, de même que l’ouverture, ce 30 juin, du centre de la rue aux Laines à Verviers.