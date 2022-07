Le Colruyt de Heusy, avenue Reine Astrid, rouvre ses portes ce mercredi 6 juillet

Ainsi, une rénovation en profondeur a été mise en œuvre pour l’intérieur du magasin et pour son point d’enlèvement Collect&Go. "Dans notre magasin rénové, les clients bénéficieront d’un plus beau choix de produits dans notre espace fraîcheur agrandi. La boucherie en libre-service a aussi été relookée: ils y verront nos bouchers qualifiés à l’œuvre dans un atelier ouvert. Ce qui est pratique en cas de questions ou de commandes spéciales" , explique par voie de communiqué le gérant Benoît Tromme.

Colruyt a, en outre, misé sur des choix durables pour le magasin de Heusy-Mangombroux. Un éclairage LED et des détecteurs de mouvement ont fait leur apparition, de même qu’une borne de recharge pour deux véhicules électriques et des emplacements pour les vélos sur le parking. L’isolation, la ventilation et le refroidissement ont également été réétudiés afin d’optimiser le bilan énergétique. "Mes 36 collaborateurs et moi-même sommes impatients d’accueillir à nouveau nos clients dans notre magasin rénové. Venez découvrir toutes les nouveautés dès ce mardi 5 juillet lors de notre soirée portes ouvertes, entre 17h et 20h. Après 2 ans, nous aurons enfin le plaisir d’agrémenter la soirée de boissons et de zakouskis" , précise encore Benoît Tromme, qui lance l’invitation.

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h (jusqu’à 21h le vendredi).