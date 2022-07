La Boulangerie du village s’installe à Mangombroux

Quant aux habitants de Membach, ils ne sont pas oubliés. «Nous avons aménagé un food truck qui ira à Membach quatre matinées par semaine, à savoir les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.» Quant à la boulangerie de Mangombroux, elle ouvre du mercredi au vendredi dès 6h30 et les samedis et dimanches dès 7h. Avec un parking juste devant. «Nous avons une gamme de produits qui est la même actuellement mais il y aura petit à petit davantage de produits, car le bâtiment s’y prête, avec davantage d’espace.» R.R.