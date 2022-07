Deux nouveaux illustres Verviétois inaugurés

Ainsi, le dessinateur René Hausman et le violoniste Alphonse Onnou ont désormais leur plaque commémorative. Elles ont été présentées devant la nouvelle maison du tourisme de la rue Xhavée.

Débutons par René Hausman. Le dessinateur verviétois, qui est décédé en 2016, "aime dessiner et conter les animaux-hommes, des gnomes puisant leur force dans la nature, comme on peut le découvrir dans la Nouvelle Biographie Verviétoise. C’est sa rencontre avec Raymond Macherot qui lui ouvre, après une BD Saki et Zunie (silhouettes malicieuses de lutins préhistoriques), en 1958, les portes du Journal Spirou. Illustrations (le Prince des écureuils, etc. ) et récits en images (le Camp volant, etc...) seront ses domaines d’excellence. En 2008, René Hausman crée avec son épouse sa propre maison d’édition, publiant notamment deux contes pour enfants et nombre de planches animalières grand format."

Quant à Alphone Onnou, il fut un "tout grand virtuose du violon, fondateur du célèbre Quatuor Pro Arte (qui existe toujours à l’Université du Wisconsin-Madison et qui se produit dans le monde entier)" comme le détaille Louis-Bernard Koch. Alphone Onnou décédera en Amérique, à Madison, où il était en résidence, bloqué par la guerre, des suites d’une leucémie.

Encore de nombreux illustres verviétois à découvrir

Cette présentation d’illustres verviétois en différents lieux de la Ville n’est pas finie, loin de là! "Une dizaine d’autres Illustres sont prêts pour être accueillis à l’Harmonie, à la FGTB, à la Bijouterie Langohr-Mileur, à la CSC, au CPAS, à l’entreprise Green Construct, à l’Hôtel Verviers et à Ville dans la Ville dans un partenariat avec le musée de Verviers. Soit près de 20 Illustres Verviétois qui seront mis en place au fil des mois à venir, en 2022 et 2023 , explique Philippe Lagasse de Locht. Ce beau partenariat nous permettra, au niveau de Verviers-Ambitions, de continuer à préparer les futurs jalons avec le Comité scientifique d’Histoire de Verviers pendant que l’équipe de la maison du tourisme, qui nous accueille, assurera la promotion de ce circuit."