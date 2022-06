Hall sportif à Verviers: un premier dossier déposé à la Région wallonne

Un premier car le projet de hall sportif a évolué et se voit désormais découpé en deux halls sportifs distincts qui devraient s’intégrer sur le même site. Avec deux dossiers de subsides distincts également. "On répond ici à une demande extraordinaire d’appel à projet qui vise spécifiquement les infrastructures sportives des communes sinistrées, détaille Malik Ben Achour (PS). Il y a une enveloppe disponible. Alors, nous, c’est la bulle de Gérardchamps qui a été sinistrée. Mais on a demandé à la Région wallonne de réorienter ces subsides éventuels vers un nouveau hall sportif."

Ensuite, dans les prochaines semaines, "nous allons réintroduire une demande pour une seconde phase, cette fois via Infrasports et des subsides plus classiques. On espère donc obtenir deux fois 2,1 millions d’euros."

À noter que ces deux phases "pourraient vivre indépendamment l’une de l’autre voir l’une sans l’autre selon si on obtient les subsides ou non.Mais l’ambition est de pouvoir faire l’ensemble qui est estimé à 7 millions d’euros dont 60% seraient subsidiés."

Quant au terrain de la rue des Couvalles, la Ville va le racheter à hauteur de 507000 €. "On le rachète à la SPI avec deux clauses suspensives selon si on a les subsides et si on obtient les permis. C’est important car les règles d’urbanisation vont changer en bord de rivière et on ne connaît pas encore ces règles-là ni leur coût." Et si quelque chose coince, "il faudra alors plancher sur un autre plan B."

Concernant ce "formulaire de manifestation d’intérêt" déposé ce jeudi, la Région wallonne "s’engage à une procédure accélérée.On va pouvoir passer directement à la phase projet et on espère avoir une promesse de subside d’ici la fin de l’année.Ce serait génial. Parallèlement à cela, on va enclencher d’ici la fin août la phase de subsides chez Infrasports. pour savoir ainsi dans quel cadre on travaillera."

Après, il y a la phase permis, puis le cahier de charges et la construction en tant que telle. "On est donc sur un calendrier qui va de 3 à 5 ans pour la première phase (celle déposée ce jeudi) et 5 à 7 ans pour la seconde (via Infrasports)." Une première petite étape est franchie ici. Mais il y a encore du temps avant de voir les premiers sportifs entrer en compétition, en espérant que toutes les planètes soient cette fois alignées.