Un premier concours national de violon Crickboom au conservatoire

"Notre projet est de récompenser chaque candidat pour le travail et la préparation scrupuleux qu’il aura eu à effectuer jusque-là en vue de se présenter au concours. Le jury sélectionné pour l’occasion sera particulièrement attentif à considérer chaque prestation comme une étape dans une évolution artistique et non comme un objectif final" , annonce Anne-Sylvie Primo, présidente de l’ASBL Prix artistiques de la Ville de Verviers, par voie de communiqué.

Ce jury sera composé d’Olivier Giot (premier violon soliste à l’Orchestre philharmonique royal de Liège), de Philippe Koch (concertmeister pour l’Orchestre philharmonique de Luxembourg et professeur au conservatoire de Liège), de Benoît Meulemans (violoniste, directeur artistique de l’ASBL Rigaudon et chef d’orchestre de l’ensemble à cordes de la Nethen) et d’Apolonio Arias (violoniste, concertmeister de l’Euro Symphonic Orchestra et professeur de musique de chambre à l’académie de Welkenraedt).

Un concours dans le but de poursuivre la formation

Ces derniers apprécieront le talent de jeunes violonistes inscrits dans les académies du pays, répartis en deux catégories (jusqu’à 13 ans et jusqu’à 18 ans). Organisés par la même ASBL, les concours Vieuxtemps et Deru s’adressent à des violonistes déjà confirmés et proches d’une carrière professionnelle, l’étape suivante, donc.

"Les prestations publiques seront abordées et commentées de manière constructive. Un diplôme sera distribué à chaque candidat et sera complété par des retours écrits grâce auxquels il pourra se projeter positivement dans la suite de son parcours. Un premier prix, un deuxième prix et un prix du public seront décernés dans les deux catégories. La personnalité artistique de chaque candidat retiendra toute l’attention du jury bien au-delà de la performance ou du défi technique" , soutient encore Anne-Sylvie Primo.

Qui était Mathieu Crickboom?

Ce concours pour les jeunes violonistes porte le nom de Mathieu Crickboom, né à Hodimont en 1871. "Violoniste, compositeur, pédagogue et chef d’orchestre, il a marqué l’histoire de son instrument et fait rayonner l’art violonistique partout dans le monde. Il était devenu indispensable d’associer cette personnalité artistique verviétoise hors norme à une manifestation mettant en valeur l’enseignement de ce noble instrument aux mille facettes" , conclut l’ASBL qui par ce concours attendu (après deux ans de crise sanitaire) souhaite "casser les codes" et, qui sait, peut-être dénicher le violoniste qui s’inscrira dans les pas de ses illustres aînés dont nombreux sont originaires de la région verviétoise.