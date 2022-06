Quelques instants avant, une grosse poignée d’habitants, une quarantaine au total, se sont postés devant l’hôtel de Ville de Verviers pour exprimer qu’ils ne veulent pas de cette école provisoire sur la plaine. "Nous sommes pour la rénovation de l’école de l’Est, avoir des écoles fonctionnelles et belles, c’est dans l’intérêt de tous , s’exprimait au micro Ismaël Zéroual, du comité de quartier. Le problème, c’est que nous proposons qu’elle se fasse ailleurs et pas sur ce seul espace où la jeunesse du quartier peut s’épanouir et jouer. Nous ne sommes pas écoutés.Alors qu’à Ensival, l’école devait se faire sur le parking du cabinet dentaire, il y a eu discussions et il a été décidé de la faire dans le parc Godin. En Prés-Javais, on n’est pas écouté. On a envoyé 10 propositions, elles n’ont pas fait l’objet de discussions" , regrettait-il. À l’heure du conseil communal, l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR) a pris le temps d’expliquer aux élus et au public, présent en nombre dans la salle, les tenants et aboutissants de ce projet provisoire sur la plaine; et celui de la future nouvelle école qui sera érigée sur son lieu d’origine. "On avait le choix entre une rénovation complète ou un projet plus ambitieux". Le collège a opté pour la seconde. "On a choisi de travailler sur une école qui allait corriger les défauts de l’école de l’Est, on va vers un projet d’amélioration de l’outil en termes de connectivité, de mobilité, d’équipements". Un investissement estimé à 1,8 million d’euros et qui nécessite de passer par une école intermédiaire.

Plaine pas fermée en été

"Pour des raisons financières, techniques et de sécurité, l’endroit le plus cohérent était la plaine Lenz pour installer les modules provisoires. Et je tiens à dire qu’il y a beaucoup de fake news sur le sujet.La plaine ne sera pas fermée en juillet ou en août" , rassurait-il notamment. La création de cette école temporaire est, en effet, envisagée au mois de novembre avec 25 modules au sol et 25 autres en étage et ce pour l’année scolaire 2022-2023 et une partie de l’année scolaire 2023-2024. "L’école devait rester au cœur du quartier. Elle ne doit pas perdre des élèves sans quoi tous ces investissements ne serviront plus à rien. Il faut parvenir à conserver la population scolaire." Du côté de l’opposition, le PTB a dénoncé un manque de consultation de la population dans le cadre de ce dossier qui va priver "les habitants du seul espace vert aménagé du quartier". La proposition a par contre été soutenue par Écolo pour son côté "urgent", de "ne pas passer à côté des subsides" et parce que, a exprimé Jean-Sébastien Mahu, "c’est la moins pire des solutions".

D’autres points

1. Des caméras pour identifier les inciviques Le Plan local de propreté de la Ville de Verviers va mettre en application un de ses grands projets, soit l’installation de caméras pour traquer les auteurs de dépôts sauvages et les inciviques en matière de déchets. C’est une somme de 25000 € qui a été mise à la disposition de la Ville de Verviers par le SPW. "On est face à des comportements qu’on ne peut pas accepter , a justifié l’échevin de la Propreté publique, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers). L’objectif n’est pas financier mais de pouvoir changer nos comportements. Je vais poursuivre plus encore.La police est demandeuse d’une collaboration pour interconnecter les deux réseaux." Le but étant d’avoir des caméras fonctionnelles avant la fin de l’année. Le PTB a par ailleurs regretté "la politique antisociale" de l’échevin "en matière de déchets".

2. Plan de gestion Souvenez-vous, le 24 juin, dans notre article intitulé " Finances dans le rouge: la Ville de Verviers va serrer la vis" , nous vous expliquions que la Ville connaissait d’importants problèmes financiers, liés entre autres aux différentes crises et aux normes fédérales. Pour se faire, le Gouvernement wallon a mis en place un plan Oxygène auquel Verviers va adhérer. Le point est passé au conseil de ce lundi. L’actualisation du plan quinquennal de gestion pour bénéficier des prêts du CRAC a en effet été présentée aux élus. S’il a fait l’objet de nombreux échanges entre la majorité et l’opposition, il s’est soldé par un vote contre d’Écolo et du PTB.

3. Stationnement Le parking à Verviers a fait couler beaucoup d’encre et de salive… Encore lundi soir, avec la proposition au vote d’un avenant à la convention de concession du stationnement à Indigo. On apprend que, pour l’année 2021, la Ville accepte de ne percevoir que la moitié du minimum garanti, soit 304000 €. "En contrepartie, on a des investissements d’Indigo à hauteur de 35000 € dans le parking de la rue du Collège: peinture, éclairage, portes, condamnation du septième étage, jetons de stationnement, gratuité le samedi au parking de la rue du Collège (430 places).Ce qui va aider les personnes à pouvoir se garer, notamment en face du complexe Ville dans la ville." Le PTB et Écolo ont voté contre. Le premier parti de l’opposition s’est adressé à l’échevinen lui demandant "comment il osait présenter une telle négociation" après le point sur les finances communales. Les Verts ont, eux, notamment resouligné "l’échec total" de la privatisation. "Il va falloir un jour présenter des excuses à la population verviétoise." Et de réclamer à l’élu "une vision de reprise en charge du stationnement dans le giron de la Ville". "Je n’ai pas organisé la privatisation du parking. Je préfère mon rôle qui est celui d’organiser la reprise publique du parking en août 2023. On y travaille depuis des mois. Il faudra bien tout le temps imparti pour l’organiser au mieux" , a notamment commenté l’échevin Amaury Deltour (MR).