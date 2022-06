Accompagner les élèves à besoins spécifiques de l’enseignement ordinaire en région verviétoise

Ce lundi a été présenté le pôle territorial libre de la zone 5 – Verviers dont la mise en place sera officielle dès le 29 août. Quésaco? Un pôle est créé pour favoriser l’école inclusive en accompagnant sur le terrain, à travers une équipe pluridisciplinaire, les écoles d’enseignement ordinaire dans la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. En phase de pilotage depuis quelques années, c’est l’école primaire spécialisée Saint-Joseph qui est en l’école siège. "Le pôle regroupe quatre écoles spécialisées , détaille Émilie Defraiteur, la directrice. La nôtre et les écoles spécialisées primaire les Écureuils à Theux, secondaire Saint-Joseph à Limbourg et secondaire Saint-Édouard à Spa-Stoumont". Un pôle qui peut accompagner plus de 16600 élèves répartis dans 57 écoles ordinaires fondamentales et secondaires de la région du grand Verviers.