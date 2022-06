Comme de coutume, le programme était découpé selon plusieurs parties pour que les élèves puissent montrer l’étendue de leurs talents mais aussi leur évolution durant l’année.

L’occasion aussi pour les parents, amis ou autres membres de la famille de voir performer les élèves dans de bonnes conditions scéniques, comme peut l’offrir l’Espace Duesberg.

Et il y en avait pour tous les goûts lors des trois parties, pour ainsi voir défiler les différentes classes. Même si la dernière fut un peu plus académique.

Plusieurs élèves mis à l’honneur

Enfin, que seraient les Chapuis sans les mises à l’honneur. Ces élèves qui sont à des degrés charnières et qui se sont fait remarquer par leur investissement, leurs progrès ou une prestation remarquable. Il s’agit de Xavier Delhez, Julie Garot, Tom Claessen, Floriane Vastesaeger, Sofia Shershneva, Alicia Papy, Laura Papy et Andy Burwood. Enfin, deux élèves ont été sélectionnés pour avoir démontré "une grande passion pour leur art durant toute l’année scolaire." Ainsi, Angélique Eloy et Yvette Renardy ont été honorées.