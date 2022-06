Folle de jalousie, elle dénonce son ex et ses «magouilles»

Un Verviétois a été arrêté ce samedi 25 juin 2022, vers 5 h, rue des Souris à Verviers. Des témoins de l’interpellation racontent à Sudinfo que la police, « appelée pour une femme qui tapait avec un extincteur ou autre chose sur les portes et fenêtres », est ressortie avec un énorme sac de cannabis et 4 000 euros en liquide. La zone de police Vesdre a confirmé à nos confrères qu’une intervention avait eu lieu à cet endroit pour un différend familial. « Une dame est sortie et quand elle est revenue, son compagnon était avec sa nouvelle compagne. Prise de jalousie, elle a dénoncé qu’il magouillait dans les stups et qu’il avait beaucoup de liquide chez lui », détaille la police.