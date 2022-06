Des activités conviviales et familiales à faire tout l’été à Verviers

Le Village Provençal fera ainsi son grand retour à Verviers, sur la place Verte, dès le 14 septembre.Trente artisans et producteurs viendront proposer les produits venus tout droit de leur sud natal.

Avant ça, la 8eédition du week-end "Au fil de l’Épée" sera organisée au Domaine des Tourelles, les 9 et 10 juillet. Les visiteurs pourront partir à la découverte du Moyen Âge, grâce à plus de 150 acteurs et figurants. Chevaliers, seigneurs, troubadours, mercenaires et archers feront vivre un retour dans le temps pendant deux jours.

Le "Vervi Villages Kids", lui, prendra place à Ensival, au parc Godin. Ce 3 juillet, la journée sera ainsi réservée aux enfants de tous âges. Pour cette deuxième édition, différentes animations sont prévues, avec notamment des jeux grandeur nature, des défis ou encore la présence de châteaux gonflables.

Et puis cette programmation prévoit également quelques nouveautés. Le 6 août, par exemple, les Verviétois pourront profiter d’une journée cinéma en plein air, avec trois séances prévues pour les enfants, les seniors et les adultes. Le site de la cour Fisher sera aménagé et pourra accueillir 200 visiteurs.

Au total, une quarantaine d’événements sont prévus ces trois prochains mois.