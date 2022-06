Verviers: le magasin Lopes va rouvrir avec un nouveau concept

"Nous avons complètement remis à neuf le bâtiment.Il faut Dire que nous avons eu 1m20 d’eau dans le magasin avec des caves complètement inondées. Nous en avons donc profité pour revoir complètement le bâtiment. Par exemple, auparavant, notre magasin était en deux parties avec la téléphonie Proximus d’un côté et le magasin plus généraliste de l’autre. On a regroupé ces deux parties en retirant la cloison et en réagençant le magasin pour que ce soit plus agréable pour les clients, et pour nous de travailler."