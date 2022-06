Soho est de retour, cette fois avenue de Spa à Heusy

Cela faisait plusieurs années que Soho s’était installé sur le boulevard des Gérardchamps, à deux pas du pont Léopold à Verviers. Mais en juillet 2021, les inondations sont passées par la. La volonté de Taylor Fassotte était d’abord de rouvrir à cet endroit « mais ma propriétaire ne faisait pas les travaux. » Dès lors, pour se relever elle aussi, elle a décidé de déménager. Et c’est du côté de Heusy que le nouveau magasin Soho s’est installé. « En fait, un jour, ma maman est allée chercher un sandwich avenue de Spa. Et elle a vu une belle petite surface qui était à louer. C’est comme ça que cela a démarré ! » Désormais, les clientes peuvent retrouver les vêtements de Taylor Fassotte dans une collection qu’elle présente comme des coups de cœur. « Le magasin est plus petit qu’avant. Mais je propose toujours la même ligne de vêtements pour dames. J’ai aussi quelques chaussures et accessoires. » Quant aux heures d’ouverture, elles ne changent pas par rapport à avant, soit du mardi au samedi. R.R.