Le Beau Vélo de RAVeL a pédalé avec les sinistrés de la Vesdre (+ photos & vidéo)

Et ce samedi, c’est en deux actes que cette journée spéciale s’est déroulée. Tout a débuté sur le coup de 9 heures à Eupen. Là, ce sont une cinquantaine de cyclistes qui ont accompagné Adrien Joveneau et Olivier Colle, les animateurs, mais aussi Gaëtane Vankerkom (RTBF) et Bouli Lanners pour cette première étape de 31 kilomètres. "Cette étape est placée sous le signe de la renaissance, nous explique le papa du Beau Vélo, Adrien Joveneau. Renaissance tant du Beau Vélo qui revient après deux ans d’absence que des vallées de la Vesdre et de l’Ourthe qui se reconstruisent lentement un an après les inondations.On va être le trait d’union entre les deux vallées, comme le nom d’une grande opération que lance la RTBF avec notre directeur Jean-Paul Philippot qui la présentait ce samedi à Nessonvaux. On fait donc l’émission avec des personnalités importantes de la région, comme Bouli Lanners. Tout en montrant un signe positif de la vie qui reprend."

Tout ce petit monde a ensuite enfourché sa bicyclette direction la vallée de la Vesdre. Avec une première halte à Dolhain, à la Béverie, là où est venu aider Bouli Lanners l’été dernier. "J’étais venu donner un coup de main et j’avais installé des groupes électrogènes" se remémore l’acteur/réalisateur en compagnie de sa sœur qui habite la localité. Ensuite, les cyclistes ont repris la route en direction de Verviers et Pepinster, toujours en suivant le cours d’eau. Avec une nouvelle halte devant l’ancienne usine Texter. Enfin, cette cinquantaine de cyclistes les plus téméraires est arrivée à midi à Nessonvaux pour se restaurer.

Une seconde boucle l’après-midi

Pour l’après-midi, retour au canevas habituel du Beau Vélo de RAVeL avec plus d’un millier de participants qui ont arpenté les routes autour de Nessonvaux et de Trooz. Avant de revenir au centre névralgique pour le concert d’Ykons. Prochaine étape du Beau Vélo dans notre région sera le samedi 13 août à Aubel.