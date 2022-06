Finances dans le rouge : la Ville de Verviers va serrer la vis

« On est obligé de refaire un plan de gestion pour bénéficier des prêts du CRAC , explique l’échevin des Finances Alexandre Loffet. On doit prouver qu’on est capable de revenir à l’équilibre en 2027 et de rembourser la charge d’emprunt. » La Ville a donc défini des mesures permettant de dégager plus de 2 millions d’euros d’économie par an. « Le CPAS a des mesures aussi ».

Une administration réorganisée

L’objectif de la Ville est de ne pas toucher aux additionnelles et de ne pas procéder à des licenciements. "Il y aura par contre des mesures de non-remplacement du personnel, en 2023 et en 2024. Notre but est de diminuer de 9 équivalents temps plein, en plus de ce qu’on a déjà fait, sans licenciement. On va diminuer de moitié les cabinets d’échevins. Il n’y aura plus que des mi-temps et non plus des temps-plein. Cela permettra de regagner des gens au niveau de l’administration", indique l’échevin.

Un contrôle plus important sera réalisé quant à la disponibilité du personnel dans le cadre de l’organisation d’événements ou de prêts de matériel. "Avec cette diminution de personnel, on va devoir réorganiser les administrations et prioriser."

Des mesures fiscales

De nouvelles mesures fiscales feront également leur apparition. C’est le cas notamment de la taxe "parking" ( qui avait été annulée par le Conseil d’État en avril 2021 ). "Il y aurait une possibilité d’exonération pour ceux qui rendraient leur parking tout à fait perméable." Une autre taxe concernerait les petits logements de moins de 28 m2de 2000€ par logement par an. Des biens minuscules, souvent inhabitables. "On estime qu’il y en a 220" , note Alexandre Loffet. Une taxe de séjour, inexistante actuellement, serait aussi introduite, à raison de 180 € par lit par an. "On élargirait aussi la taxe “immeuble inoccupé” pour y intégrer les rez commerciaux, les logements au-dessus des commerces qui ne sont pas commencés, les immeubles délabrés, les immeubles inachevés, c’est-à-dire qui ont un permis mais dont les travaux ne démarrent pas."

D’autres mesures devront encore être négociées avec le CRAC. C’est le cas notamment de la vente de patrimoine (avec l’ex-Belgacom, les rez rue du Collège et les bâtiments de l’administration) une fois que la cité administrative sera réalisée.

"On n’a pas voulu mettre de mesures que l’on ne pouvait pas chiffrer. On a voulu que le plan soit réaliste" .

Ce qui ne changera pas: le stationnement

D’autres articles, qui ne pourront, eux, pas être augmentés, ont été épinglés.

"C’est le cas des crèches. On va également reprendre la gestion du stationnement mais on ne veut pas augmenter la pression sur le parking en ville. On ne veut pas augmenter les tarifs, ni faire de l’excès de zèle par rapport aux PVpour récupérer des recettes." La balise d’emprunt de la Ville restera à 11% et ne bougera plus.

Alexandre Loffet le reconnaît, ce plan de gestion prévoit de gros efforts. « Mais on est dans une situation très compliquée » , conclut-il.