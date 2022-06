La braderie de Verviers «démarre gentiment»

Car cette braderie est attendue par les commerçants. "Pour nous, c’est l’occasion d’éliminer nos stocks. Et croyez-moi, il y a de bonnes affaires à faire. Verviers se redresse petit à petit après les inondations et certains clients attendaient cette braderie. Enfin, ce qui est bien est que tous les commerçants textiles, maroquinerie et chaussures de Verviers sont sur le terrain pour la braderie."

Sauf évidemment en Crapaurue qui est toujours en plein travaux et où il est impossible pour les commerçants de déposer une quelconque tonnelle devant chez eux. Car hormis l’axe Brou-Harmonie ou un peu dans la rue de Heusy, on est très loin des belles années de la braderie au niveau de l’affluence.Mais il faut dire que le paysage commercial verviétois a bien changé depuis et les inondations n’ont rien arrangé.

À noter également que certains commerçants regrettent le fait qu’il y ait eu un manque de communication autour de la braderie.

Mais pour attirer quand même le plus de monde possible, quelques activités sont mises sur pied comme ces carrousels et autres attractions foraines qui peuvent faire le bonheur des petits sur la place Verte. Sans oublier la nocturne du vendredi soir où les commerçants participants ouvriront jusqu’à 21 heures.