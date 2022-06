« Voussentez comme il fait chaud ici au mois de mai? » Dans la cour du grand parking en béton de l’association de quartier Essalem, écrasée par le soleil, le thermomètre s’affole sans la moindre ombre à portée de vue. L’été s’annonce déjà suffocant. Dans ce quartier de Hodimont densément peuplé, les rues étroites abritent de petits logements sans jardin.

Nichée au cœur de ce quartier populaire de Verviers, l’ASBL Essalem développe un projet résolument tourné vers l’avenir. Les inondations de juillet 2021 ont marqué les esprits et renforcé l’urgence d’agir. "Les îlots de chaleur formés par la bétonisation des villes peuvent être atténués grâce à la verdurisation de certains espaces en ville, explique Hajib El Hajjaji, ingénieur spécialisé dans le domaine de l’énergie et cofondateur de l’association Essalem qui propose du soutien scolaire et des activités sportives (lire ci-contre). Il est crucial de créer des espaces verdurisés afin de protéger la population locale des risques climatiques."

Regrouper deux terrains pour créer un havre de verdure

L’équipe d’Essalem prévoit une solide transformation des lieux. Le terrain vague servant de parking et d’accès à la salle de sport appartient à l’association. Il est séparé par un mur d’un cours d’eau, le Ru de Dison. Ce parking jouxte la cour Mario, un terrain appartenant à la ville de Verviers, dotée d’une petite plaine de jeux. L’objectif: relier les deux espaces (privé et public) pour créer un jardin intérieur résilient aux fortes chaleurs. Une passerelle sera aménagée pour accéder au jardin partagé. L’oasis de verdure se composera d’une mini-forêt urbaine et d’espaces de loisirs pour tous. "Nous visons la création du premier poumon vert public/privé au cœur de notre quartier, ouvert à tous" , précise Hajib El Hajjaji.

Cette initiative ambitieuse rassemble une série d’acteurs engagés: le comité des étudiants d’Essalem, les jeunes fréquentant la salle de sport (lire ci-contre), le comité de quartier de Hodimont, l’association Forêts urbaines verviétoises et la Ville de Verviers.

"Notre quartier regorge de potentiel et de talents" , s’enthousiasment Ouda El Mjiyad et Touria Ben Hdech, représentantes du très actif comité de quartier de Hodimont.

"Ce projet montre comment des citoyens de toutes origines, de tous milieux peuvent agir ensemble pour embellir leur lieu de vie et apporter des solutions concrètes et durables face aux grands enjeux climatiques, conclut Hajib El Hajjaji. Verviers a été touchée par des inondations. La passerelle sera construite au-dessus du petit cours d’eau. L’aménagement du lieu apportera aussi une solution en cas de futures averses importantes."

