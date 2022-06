La SWDE veut diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 20% pour 2030

Et pour cette société, qui a un bilan carbone de 81.601 tonnes, cela passe entre autres par le recours aux énergies renouvelables. La station de Stembert est ainsi devenue la plus grosse unité de production photovoltaïque de l’entreprise avec une capacité de 2MW: près de 5.000 panneaux y ont été installés sur le toit et dans les champs aux alentours.

L’entreprise a également présenté les premiers résultats de son expérience pilote baptisée "Hydroflex", subsidiée à hauteur de 750.000 euros par la Région wallonne, et qui consiste à synchroniser le fonctionnement des pompes haute pression de la station verviétoise à des heures où le coût de l’électricité est très bas ou quand la production locale d’énergie renouvelable est favorable.

L’ensemble du secteur de l’eau s’est donné comme objectif entre 2017 et 2030 de réduire de 20% les émissions de CO2. Pour une société industrielle comme la SWDE, cela représente un challenge: "Il est difficile de modifier les process et la manière de travailler, on ne peut pas changer cela du jour au lendemain", a expliqué Philippe Boury, membre du comité de direction de la SWDE.

À cela s’ajoute cette volonté de garder un contrôle sur ses prix: "les enjeux majeurs, c’est d’amener de l’eau en quantité et en qualité chez l’ensemble de nos consommateurs mais surtout à un prix raisonnable", a ajouté Philippe Boury.

"La journée d’aujourd’hui visait à montrer que l’on peut maîtriser la consommation énergétique qui est la nôtre par de l’auto-production mais aussi à maîtriser les coûts de cette consommation. Plus on maîtrise nos coûts et l’ensemble de nos dépenses énergétiques, plus on arrive à maîtriser l’augmentation de la facture d’eau pour le consommateur", a-t-il conclu.

Pour cela, l’entreprise peut également compter sur deux centrales hydroélectriques de 7 GWh/an, dont une au barrage d’Eupen mais aussi divers champs photovoltaïques et un projet éolien à Gaurain-Ramecroix, près de Tournai, représentant un investissement de 8,5 millions d’euros. Le nombre de véhicules en service a aussi été réduit de 6%, et 12% de la flotte est à motorisation alternative. Enfin, des efforts ont été entrepris afin de détecter plus efficacement les fuites d’eau, ce qui a évité la perte de 8 millions de m3 d’eau depuis 2016.

"On a des objectifs de réduction progressive de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, moins 55% en 2030, et toutes les entreprises sont concernées par cet objectif", a rappelé le ministre Henry (Ecolo), qui s’est réjoui des efforts entrepris par la SWDE. "Le fait d’avoir de la production renouvelable, c’est très important. Si on est dans une situation où l’on peut consommer de l’énergie à l’endroit où on la produit, c’est le schéma idéal".