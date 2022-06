Du côté de Verviers, la braderie se déroulera du 22 au 25 juin. «Juste avant les soldes et les vacances, nombreux sont ceux qui profiteront de cette période de bonnes affaires et d’une ambiance estivale, festive et familiale. Un grand nombre de commerçants du centre-ville de Verviers feront des promotions, des démarques et permettront de faire des bonnes affaires!»

À Spa

Quant à Spa, la braderie s’installera jusqu’au 19 juin. Avec des animations musicales, jeux pour les enfants et chasse aux trésors le week-end. Un marché des créateurs près de l’office du tourisme le dimanche.

Sans oublier la brocante dans le parc de Sept Heures le dimanche matin.

À Malmedy

Concernant Malmedy, la braderie se tiendra jusqu’au 19 juin.

«La braderie se déroulera rue Devant les Religieuses, Chemin Rue, place de Cochem, place Albert et rue du Commerce.

La plupart des commerçants participeront à la braderie et les rues commerçantes seront partiellement piétonnières. Des animations musicales sont prévues le dimanche après-midi.»

À Herve et Battice

Du côté de Herve et de Battice, la braderie se déroulera le samedi 18 et dimanche 19 juin… soit aux mêmes dates que le week-end des producteurs locaux. Avec à Battice, des animations sur la place, dont la présence de chalets gourmands.

À Aubel

Sur Aubel, la braderie sera présente jusqu’au 19 juin, qui se terminera en apothéose avec la fête de la musique place Nicolaï.

À Welkenraedt

Enfin, à Welkenraedt la braderie bat son plein depuis mercredi. Quatre jours dédiés aux promotions jusqu’à ce samedi 18 juin à Welkenraedt, Henri-Chapelle et Herbesthal pour cette fête du commerce. Près de 27 commerces participent à l’action et des centaines de lots sont à remporter.