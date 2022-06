Revêtement du Hall Moray à Ensival : la régie communale autonome de Verviers s’est-elle pris les pieds dans le tapis ?

Quatre entreprises (Allard Sport, BP Sport, IdemaSport et Juffren) se sont portées candidates pour ce marché, comme le révèle Le Vif . Et le spécialiste arrivé en seconde position au terme de l’analyse, BP Sport, conteste le marché, s’estimant lésé par "certains critères d’attribution des points pouvant donner lieu à une certaine marge d’interprétation" , souligne Le Vif .

Hajib El Hajjaji, administrateur de Synergis et chef de groupe Écolo au conseil communal de Verviers, a "été interpellé par un courrier reçu au conseil d’administration" . "Immédiatement, j’ai demandé à consulter les offres et les notes de comparaison. Selon moi, il y a des informations interpellantes sur l’analyse de la qualité technique et sur le délai de réalisation du chantier, mais aussi sur l’attribution finale. J’ai transmis une note de 7 pages avec des questions précises, j’ai reçu certaines réponses mais elles ne sont pas satisfaisantes.

Tout ceci pose un questionnement sur la constitution des appels d’offres, sur l’analyse de celles-ci et sur l’attribution des marchés."

Davantage de rigueur?

Interpellé sur la procédure, l’administrateur a réclamé un conseil d’administration dans les meilleurs délais "pour éclaircir les choses, mais ça m’a été refusé" .

La date du 27 juin 2022 est préservée, "une heure avant le conseil communal de Verviers" , peste Hajib El Hajjaji, qui craint un débat expédié dans le temps additionnel. "Synergis a de très gros marchés publics, on a tout intérêt à ce que la procédure d’analyse soit la plus rigoureuse possible. C’est ce que je vais demander, avec la volonté d’aussi trouver des solutions pour les clubs qui sont en attente du hall sportif."

Une entreprise réclame un dédommagement de… 24000 €

Malik Ben Achour (PS), président de Synergis, est surpris de la sortie de l’opposition, moins de la missive de l’entreprise BP Sport.

"Un soumissionnaire qui râle de ne pas remporter un marché et qui écrit des mails un peu menaçants ou qui manifeste sa mauvaise humeur, c’est d’une grande banalité. Il y a eu un rapport d’attribution et un soumissionnaire local a remporté le marché. Je ne suis personne pour contester l’analyse des services, je n’irai pas bidouiller dans un rapport d’attribution (c’est un mélange des rôles que je ne veux pas faire). J’ai cependant demandé aux responsables (à Synergis) de réanalyser les offres et le rapport.

Et on m’a confirmé l’analyse, donc je n’ai aucune raison de contester le calcul."

«Des termes outranciers»

L’entreprise qui s’estime lésée privilégie "une solution à l’amiable" plutôt qu’un recours.

Hors de question pour Malik Ben Achour (PS). "Elle souhaite de l’argent, elle nous l’a écrit. On parle, de mémoire, de 24000 €. C’est pour le moins particulier. Répondre à un marché public, c’est prendre un risque.

Il faut être concurrentiel et il n’y en a jamais qu’un qui est repris, c’est la règle du jeu. Une solution à l’amiable créerait un précédent et reconnaîtrait une partie injustement lésée. L’entreprise a perdu le marché, elle nous a menacés d’un recours dans des termes outranciers. Si elle s’estime lésée, il y a effectivement des instances de recours (la tutelle, le Conseil d’État) qui existent. Il y a une procédure" , conclut-il.

Une voie qui risque d’être empruntée pour tenter une revanche…