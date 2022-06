«La boulangerie du village» quitte Membach pour s’installer à Mangombroux

"La boulangerie du village" voyait alors le jour. Cette fois-ci c’est un désir de concentrer vie privée et vie professionnelle sous un même toit qui motive ce changement. " C’est l’idéal pour ce métier-là." .

Pas de dépaysement en vue

Le couple ne sera cependant pas dépaysé! « On a habité Stembert durant huit ans dans le passé, nos enfants ont été en primaires à l’école Saint-Nicolas, on a fait partie d’un comité des fêtes: on y connaît beaucoup de monde » , glisse Aline Lejeune. La boulangerie sera ouverte du mercredi au vendredi de 6h30 à 17h30, le samedi de 7h à 15h et le dimanche de 7h à 13h. L’identité du commerce sera toujours la même. « Ça reste la boulangerie du village, on garde le même concept: de l’artisanal, des pâtisseries à l’ancienne… ce n’est pas de la pâtisserie fine, ce sont des pâtisseries d’antan, éclairs aux chocolats etc.

Maintenant l’infrastructure sera un petit peu plus moderne qu’à Membach où le bâtiment était très vieux. En plus du salon de coiffure, il y avait un garage automobile. La surface était idéale pour en faire un atelier." Le magasin sera également plus grand, même si la propriétaire l’assure, il conservera tout de même un certain cachet.