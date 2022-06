Un nichoir pour les écureuils à l’institut Notre-Dame à Heusy

"C’est un des premiers thèmes que j’aborde chaque année avec mes nouveaux élèves…. ils doivent chercher comment les nourrir" , explique-t-elle avant d’expliquer, "au début d’année le passage des écureuils près de la fenêtre génère beaucoup de distraction, mais ça passe bien sûr!" Et pour s’occuper de leurs protégés, ils avaient placé une plateforme dans les arbres.

Quand elle a été emportée par les vents en début d’année, ils ont voulu quelque chose de plus solide et se sont alors finalement tournés vers Don Bosco car le grand frère d’une élève y est inscrit. "Ils nous ont fabriqué un hôtel" , sourit l’institutrice, très reconnaissante. Cette collaboration fut également à l’origine d’un beau moment de partagecar lors de la livraison les plus grands ont pu expliquer au plus petit leurs outils.