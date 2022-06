Louis Bertignac et Gérard Lenorman en têtes d’affiche de Fiestacity 2022

Les têtes d’affiche ont en effet été révélées ce mercredi, lors d’une conférence de presse. On retrouvera ainsi Louis Bertignac, le samedi soir sur la scène de la Province, déplacée place Verte. "On ne doit plus préciser que c’est le guitariste du groupe Téléphone. Et tout le monde sait que c’est une bête de scène" , a commenté Francis Geron, responsable artistique. Le lendemain, ce sera au tour de Gérard Lenorman d’apporter "sa gentillesse et sa jovialité" sur la même scène pour une première participation. Il sera précédé par le coverband Brasero, "pour marquer les 20 ans de la disparition de Pierre Rapsat".

Parmi les "très beaux tributes" présents cette année, figure ainsi également Arnomatic qui chante Arno, disparu en avril dernier. Comme à son habitude, le festival programme également différents artistes Belges comme le groupe Roscoe, Black Cat Biscuit, Thomas Frank Hopper, Fugu Mango,…

Finalement, un peu mois habituel, "mais c’est dans l’air du temps", les prestations de deux DJ: Oli Soquette, qui n’est autre que le chanteur des Gauff’, et le Hervien Antoine Simar. Une cinquantaine de concerts rythmeront ainsi le week-end sur quatre scènes: place Verte, cour Fischer, rue du Marteau et au Spirit66. Le président de l’ASBL Verviers Music Festivals conclut: "On n’a rien à envier aux autres. L’affiche est très attrayante pour un festival gratuit qui fait ce qu’il peut pour exister parmis d’autres festivals".

Des mesures de police allégées

Autre nouveauté, en plus du déménagement forcé de la scène principale (forcé par les travaux place du Martyr), l’installation de l’espace VIP à « La ville dans la ville ». Contrairement aux dernières années, l’enceinte du festival ne sera également pas fermée et l’accès du festival conditionné au contrôle des sacs (comme la police l’imposait depuis les attentats). Et c’est une bonne nouvelle pour Bernard Piron qui rappelle que ce festival qui se veut « familial et ouvert à tous » , cherche à amener du monde dans le centre-ville « pour faire vivre les commerces et l’Horeca. »

Elliott Murphy, Roscoe, Oli Soquette : voici le programme complet

Vendredi 26 août 2022 :

Place Verte

- 18h : Roscoe

- 20h30 : Thomas Franck Hopper

- 23h00 : (à venir)

Cour Fischer

- 17h : El-K-Mino

- 19h15 : Doowy

- 21h45 : Fugu Mango

- 00h30 : Oli Soquette

Rue du Marteau

- 17h : Naked Passion

- 19h15 : Célénasophia

- 21h45 : Coline & Toitoine

- 00h30 : Le Piège

Spirit of 66

- À partir de 17h : Festival Off

- 00h30 : Bertrand Lani & The Mudbugs

Samedi 27 août 2022 :

Place Verte

- 15h30 : The Blue Chevy’s

- 18h00 : Black Cat Biscuit

- 20h30 : Elliott Murphy

- 23h : Louis Bertignac

Cour Fischer

- 14h15 : Brother2Brother

- 16h45 : From the road (Lynyrd Skynyrd)

- 19h15 : Arnomatic (Arno)

- 21h45 : Bouldou & The Sticky Fingers (The Rolling Stone)

- 00h30 : Gallows Pole (Led Zeppelin)

Rue du Marteau

- À partir de 14h15 : Festival Off

- 00h30 : Antoine Simar

Spirit of 66

-À partir de 14h15 : Festival Off

- 00h30 : The Blue Chevy’s

Dimanche 28 août 2022

Place Verte

- 16h : 98 % Maximum Soul

- 18h30 : Brasero

- 21h : Gérard Lenorman

Cour Fischer

- 14h45 : Colour of Abba (Abba)

- 17h15 : Black City (Indochine)

- 19h45 : (à venir)

- 22h30 : Be 80′s

Rue du Marteau

- À partir de 14h45 : Festival Off

- 19h45 : Last Men Alive

Spirit of 66

- À partir de 14h45 : Festival Off

- 22h30 : Cédric Gervy