Découvrez d’abord les attraits de la Meuse et de son environnement proche à bord du " Prince Albert ", un bateau qui vous emmènera pour une promenade commentée de 50 minutes au départ de l’Île Robinson. Vous pourrez ensuite profiter de la riche offre touristique de Visé . Manifestations sportives et culturelles, commerces, restaurants de terroir, musées, balades le long du RAVeL de Meuse, port de plaisance,… Il y en a pour tous les goûts au Pays de Herve ! À pied, à vélo, à cheval ou à moto, les promenades raviront les amateurs. Départs de la promenade commentée en bateau tous les mercredis et dimanches de l’été, à 11h30 et à 14h30.