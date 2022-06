Le jumelage avec Arles fête ses 55 ans

Établi depuis 1967, après "un coup de cœur" du bourgmestre verviétois de l’époque, Marcel Counson, pour cette ville de Provence, le jumelage entre Arles et Verviers souffle cette année sa 55ebougie. Pour l’occasion, deux Arlésiennes, dont la présidente française du jumelage, sont en séjour chez nous. Une réception avait également lieu ce lundi 13 juin 2022 à l’hôtel de ville de Verviers en présence des échevins des Jumelages, Antoine Lukoki, et des Finances, Alexandre Loffet. Le premier a ainsi salué "les liens culturels et amicaux indéfectibles" qui lient depuis plus d’un siècle les deux villes, et cela grâce "à des gens passionnés" . La présidente du comité de jumelage en poste depuis 2016, Myriam Knauer, a quant à elle déploré le manque de connaissance de la population sur les jumelages, "initiés après la Seconde Guerre mondiale pour que les peuples se connaissent et ainsi éviter les conflits" . Ce qui a été souligné par les différents orateurs, c’est également l’implication de la septantaine de membres. "Le comité est très dynamique.On espère ainsi aller au moins jusqu’aux 60 ans", sourit la présidente. Il faut dire que si ce jumelage est déjà l’un des seuls parmi les cinq que compte la ville à ne pas lier deux cités au passé lainier, il est aussi le plus actif actuellement. Il a ainsi pu réorganiser son traditionnel souper de printemps le 7 juin dernier et l’invitation est déjà lancée pour celui d’automne. "Les contacts sont continus avec l’administration d’Arles, mais surtout le club de jumelages" , assure celle qui s’implique dans le comité depuis 2007, avant de poursuivre, "Lors des inondations des 14 et 15 juillet 2021, le maire d’Arles, Patrick De Carolis, s’est informé de la situation et a pris contact avec la bourgmestre. Les Arlésiens ont aussi répondu présents pour aider nos membres." Une fois d plus, les Verviétois se rendront à Arles en septembre prochain pour les journées des associations avec produits verviétois et documentation sur Verviers. Les 14, 15 et 16 octobre 2022, ce sera au tour d’un savoir-faire du sud de la France de s’inviter à l’hôtel Verviers avec foire des artisans santonniers. Finalement, le 55e anniversaire sera célébré à Arles en 2024.