Inondations : une commémoration en présence du Roi et de la Reine le 14 juillet ?

"La semaine dernière, j’ai rencontré longuement le frère d’une victime qui me disait combien il constatait que des mesures concrètes étaient prises par rapport à ce drame terrible qui touche ma région, mais qu’il s’impatientait d’une reconnaissance des victimes" , a ajouté le député theutois.

Elio Di Rupo a expliqué que les autorités publiques, ne reçoivent pas d’informations des autorités judiciaires, notamment sur l’identité des victimes. "Pour la commémoration, plusieurs idées circulent, a-t-il poursuivi. Au sein de chaque commune, chaque autorité locale voudra faire quelque chose, non seulement pour les personnes disparues s’il y en a, mais également pour la catastrophe en elle-même et les dégâts occasionnés. À cet égard, nous entendons accorder un montant financier pour les communes du groupe 1 (NDLR: Eupen, Limbourg, Pepinster, Theux, Trooz et Verviers) et un montant financier moindre pour le groupe 2 (NDLR: Baelen, Jalhay, Spa, Stavelot)."

Une commémoration, en présence des autorités est aussi en préparation. "Peut-être aussi avec le Roi et la Reine. La date précise du 14 juillet est retenue pour le moment, mais il y a encore des questions d’organisation à régler" , a précisé Elio Di Rupo. Le lieu n’a pas encore été défini. Des contacts doivent également être pris avec les familles de victimes pour voir esi elles accepteraient de prendre part à cette cérémonie "très officielle" .

Un monument mémoriel

Une réflexion est également lancée autour de la réalisation d’un monument mémoriel. "Nous avons au sein de la Région wallonne, bien que nous n’ayons pas la compétence de la culture, une Commission des arts. Celle-ci va travailler avec tous les bourgmestres concernés" , a indiqué le ministre-président. Un appel aux artistes locaux pourrait être lancé. Il faudra aussi déterminer s’il s’agira d’une seule ou de plusieurs stèles. "Nous verrons le type de monument nous pouvons concevoir. Mon sentiment est que chaque commune voudra avoir un monument chez elle que nous serions prêts à financer. Ce travail débutera incessamment."

"Les familles, les bourgmestres et leur équipe ainsi que les associations de bénévoles attendent une reconnaissance de la part des autorités. Ce serait bien aussi que ces derniers soient associés à cette commémoration" , a rappelé Marie-Martine Schyns. André Frédéric, lui, a insisté sur l’intérêt d’imaginer une exposition didactique et pédagogique à destination des jeunes, "pour garder une trace de cet événement tragique" .