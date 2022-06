Des actions pour sensibiliser le public aux soins palliatifs

L’une des particularités de cette loi est de garantir que "tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans le cadre de l’accompagnement de sa fin de vie" . Dès ce moment, "le système belge met en place une offre de soins suffisamment large et des critères de remboursement par la sécurité sociale pour assurer l’accès aux soins palliatifs pour toute personne qui se trouve à un stade avancé ou terminal d’une maladie grave, évolutive et mettant en péril son pronostic vital et ce, quelle que soit son espérance de vie" , explique-t-elle. Afin d’accompagner les personnes en 1re ligne (médecins généralistes, infirmiers, aides-soignants…) dans cette mission, des plateformes ont été créées. Il en existe actuellement 8 en Wallonie, plus une en Communauté germanophone. Chez nous, la plate-forme des soins palliatifs de l’est francophone soutient et conseille les soignants. "On les aide notamment à anticiper les traitements. L’idée principale est de garantir aux patients en fin de vie un confort et une autonomie maximale" , poursuit Catherine Vandemoortele. Un soutien psychologique est aussi apporté aux patients et à ses proches. "On accompagne également le deuil."

En parler, encore

Sujet tabou, la fin de vie mérite pourtant que l’on s’y intéresse, même si l’on n’est pas concerné dans l’immédiat. Pour sensibiliser le grand public à cette thématique, la plate-forme organise ce mardi une action sur le marché de Spa. Des stands seront également disposés à l’entrée des différents hôpitaux de l’arrondissement de Verviers. L’occasion aussi de retourner vers le grand public après deux ans de pandémie. "On se rend souvent compte que l’entourage ne connaît pas les désirs des proches. Certains sont en difficulté par rapport à ces questions. Or les antic iper permet de répondre aux volontés de la personne. À titre personnel, il est aussi intéressant de se demander ce qui est important pour soi. Ai-je envie d’être entouré de mes proches? D’être seul?" Pour amorcer la discussion et dédramatiser, des gadgets seront distribués et un photomaton sera mis à disposition des badauds.

www.soinspalliatifs.be. La plate-forme est aussi sur FB