Les Rotary clubs verviétois, pépin et le District 2160 solidaires avec l’Ukraine

Depuis le mois d’avril 2021, des Pépins regroupés dans le groupe « Ukraine Solidarité Pepinster » organisaient une récolte à destination des nouveaux nés ukrainiens. Lait en poudre pour nourrissons et langes 1er âge ont ainsi été récoltés dans le cadre d’une collaboration avec « une fondation ukrainienne organisant l’approvisionnement des maternités et orphelinats dans différentes villes du pays ». Sollicités, les Rotary clubs de Verviers-Vesdre, de Pepinster Vallée de la Hoëgne et le District 2160 n’ont pas hésité à mettre leur pierre à l’édifice. « En quelques coups de fil un budget fut récolté permettant une commande d’une palette de poudre de lait », rapporte Jean-Pierre Crosset pour le District 2160 par voie de communiqué qui salue « collaboration efficace entre le Rotary D2160 et Ukraine Solidarité Pepinster au service de bébés qui n’ont rien demandé à personne et surtout pas la guerre ! »