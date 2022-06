L’occasion pour tout un chacun, futur potentiel élève ou non, de venir voir les infrastructures, papoter avec les professeurs ou surtout pour admirer les centaines d’œuvres réalisées par les élèves tout au long de la dernière année académique. "On pouvait y voir tous les ateliers de l’académie, à savoir le dessin, l’ébénisterie, la gravure, la peinture, la photo ou encore l’infographie, détaille la directrice Anne-Sylvie Primo. Ces ateliers sont disponibles dès 15 ans. Ensuite, il y a les formations pluridisciplinaires pour les enfants de 6 à 14 ans."

Plus de 500 écoliers venus découvrir l’art

Et pour tous les élèves, cela fait du bien de voir des personnes qui puissent admirer leurs œuvres. "Lors de ces journées, on peut voir tout le travail accompli cette année. Une année qui fut particulière pour nous car c’est la première fois que l’on peut à nouveau montrer notre travail aux personnes extérieures."

De plus, le public a répondu au rendez-vous. "Ce vendredi, il y a déjà eu pas mal de monde et on a également fait la visite scolaire vendredi matin avec six écoles verviétoises participantes.

Il y a eu environ 500 enfants qui sont venus découvrir l’académie. Les enfants sont donc venus assister à différents ateliers, avec des élèves de 3 à 12 ans. Ils ont posé des questions sur des sujets parfois importants, dont de société. Et nos enseignants savent s’adapter à tous les publics, même les plus jeunes et ont pu leur répondre."

Avec comme objectif d’attirer de nouveaux membres pour la prochaine rentrée académique.