Fin prématurée du marché des producteurs locaux à Verviers

Mais que les amateurs se rassurent, il n’est pas pour autant question d’abandonner définitivement le rendez-vous. « Vu le peu d’engouement, il n’est pas possible de maintenir la tenue du marché cette saison nous repenserons celui-ci tant au niveau de la formule que de la localisation afin de vous proposer une édition 2023 riche en produits de bouche et en artisanat avec des producteurs locaux plus motivés que jamais ! », promet ainsi la ville. Les clients n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux soulignant la localisation et « le peu d’échoppes ».