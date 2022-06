Les écoles des Linaigrettes et des Boulevards passent au numérique

Et une bonne nouvelle est arrivée pour deux écoles verviétoises, à savoir l’école des Linaigrettes et l’école des Boulevards. Elles sont désormais reprises dans ce programme et rejoignent ainsi les écoles communales déjà désignées, à savoir Lambermont, Stembert, Petit-Rechain, les Hougnes, le Nord et Maurice Heuse.

Pour la directrice des Linaigrettes, Mme Hoyoux, cette démarche "s’inscrivait dans la continuité des moyens mis en œuvre pour maintenir un enseignement de qualité lors de la pandémie." En effet, pendant la pandémie, l’école a conservé au maximum la communication à distance tant avec les élèves que leurs parents via la plateforme Classroom, un système de classe virtuelle. Avec la validation de ce son projet, l’école des Linaigrettes va se voir octroyer le matériel nécessaire à sa mise en place. Elle bénéficiera prochainement de tablettes supplémentaires, d’une télévision interactive et d’une connexion Wi-Fi de qualité.