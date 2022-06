Les 150 ans de la Polyglotte ont été fêtés à l’Harmonie

C’est officiellement le 1er novembre 1870 que la société royale La Polyglotte fut créée à Verviers. Et un peu plus de 150 ans plus tard, cet anniversaire honorable fut fêté sans les salons de l’Harmonie. "Nous avons eu 55 personnes présentes ainsi que l’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux, détaille la présidente, Jeannine Willems. Il n’y avait pas de tables de paroles prévues mais nos membres ont pu échanger avec d’autres qui ne viennent pas pour les mêmes langues. Ce fut vraiment un moment d’échange." La Polyglotte traverse donc les âges avec toujours la même volonté, celle d’entretenir les langues étrangères. "Au départ, la Polyglotte a été créée par Alexandre Aluffi pour parler italien. Rapidement, de nouvelles langues se sont greffées. Désormais, nous avons sept langues représentées, que sont l’italien, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le wallon et le portugais.Même si nous recherchons un nouvel animateur car la précédente personne a arrêté. Et je souligne que, même si au début la Polyglotte était plus élitiste, nous sommes désormais bien ouverts à toutes et tous!"