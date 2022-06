Le Casa de Verviers souhaite déménager à Aubel

La surface visée par Casa accueillait, il y a plusieurs années, une implantation Kitchen Market, mais le groupe avait annoncé fin 2016 cesser les activités de Kitchen Market pour se recentrer sur Eggo . Depuis, les lieux furent convoités début 2020 par V.Pharma qui, en octobre 2020, perdait son recours pour s’y implanter suite au refus des autorités communales aubeloises.

Une réunion cette semaine avec le bourgmestre d’Aubel

Cette semaine, le bourgmestre d’Aubel, Freddy Lejeune, a rencontré Casa et l’observatoire du commerce sur place. Le mayeur voit d’un bon œil la démarche de Casa. "Il y aurait un changement d’affectation, puisque Casa ne correspond pas au commerce qui existait auparavant (Kitchen Market), d’où la demande de permis. De notre côté, on est content que ça se remplisse. Ça fait plusieurs années que c’est vide, même si Okay occupe l’arrière. Casa envisage d’occuper la surface à l’avant, elle pourra se remplir et nous ne nous y opposerons pas car ça rentre dans le cadre du zoning commercial de Battice."

Le Casa de Verviers devrait fermer

Le bourgmestre d’Aubel a donc rencontré le demandeur, qui n’est autre que le Casa de Verviers, actuellement situé rue Fernand Houget. "Ils souhaitent quitter Verviers pour se positionner dans une plus petite structure, et dans une plus petite ville. Ils veulent moderniser leur magasin et leur concept, Aubel correspond à ce qu’ils recherchent. Puisqu’il s’agit du Casa de Verviers, on ne créerait pas d’emplois. Le personnel de Verviers, trois personnes de mémoire, viendrait sur Aubel. Ce serait une mutation du personnel, de l’emploi de Verviers qui viendrait chez nous. Au sein du collège, nous n’aimons pas trop lorsque le commerce de proximité se déplace rue de Battice. Mais ce n’est pas vraiment le cas avec Casa. C’est de la concurrence pour une petite jeune qui vient de s’installer il y a un mois ou deux au centre d’Aubel, certes, mais ça ne devrait pas poser de problème si elle se démarque d’eux. Casa vise l’ameublement alors qu’elle propose plutôt des petits cadeaux" , détaille Freddy Lejeune.

Quid des autres commerces à Aubel? ZEB est toujours au Conseil d’État

Les enseignes se remplissent petit à petit à Aubel, reste "l’ancien opticien mais la surface ne sera pas facile à louer" . Freddy Lejeune fait le point. "Biofagnes ouvrira le 15 août à l’ancien Stassen Vin au centre d’Aubel (NDLR: les Halles d’Aubel, récemment fermées ) . Et à l’ancien Offermans, rue de Battice, Dufrais débute son chantier la semaine prochaine. À part pour chez Pittie, dont le dossier reste en attente, ça se remplit bien. Concernant les anciens établissements Pittie, c’est toujours au Conseil d’État avec le projet ZEB . L’observatoire du commerce et la Région nous ont donné raison, mais on attend de voir la suite du recours. S’ils gagnent, on ne saura pas s’y opposer." Pour rappel, la Commune avait rendu un avis défavorable afin de préserver l’activité commerciale du centre d’Aubel. L’enquête publique pour le Casa débute ce lundi et se clôture le 27 juin à 16h. La demande émane de la société Solifo S.A., propriétaire des lieux inaugurés en octobre 2010… et d’autres espaces ( notamment à Herve ).