Crapaurue et Chic-Chac ouverts pour l’été

Ces dernières semaines, le chantier de Verviers Ville Conviviale a pas mal avancé. À commencer par les escaliers de la Chic Chac qui connaissent une nouvelle jeunesse. "On commence à venir à bout des travaux à cet endroit et on voit désormais à quoi cela va rassembler, détaille l’échevin des travaux, Maxime Degey (MR). Les escaliers ont été remis à neuf et le parc prend forme. Tout devrait être terminé à cet endroit dans les prochaines semaines, pour les congés du bâtiment."