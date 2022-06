Affaissement à Stembert: la rue Thiniheid fermée

La rue Thiniheid est fermée à hauteur des numéros 46 et 65, soit au niveau du premier ralentisseur en venant de l’avenue Jean Lambert. Ce ralentisseur, l’un des quatre de la rue Thiniheid, est le seul à contenir en son centre une taque d’égout. Et celle-ci s’est affaissée mardi, vraisemblablement à la suite du passage du bus 705 (dévié depuis ce jeudi 9 juin à partir de la rue de Jalhay par la rue Darimont et l’avenue Jean Lambert; les différents arrêts sont reportés avenue Jean Lambert et rue Darimont).