Abus de faiblesse sur un octogénaire spadois

"Quand on lit les déclarations de Monsieur, on comprend très rapidement que quelque chose ne va pas dans sa tête, et c’est de cela que Madame a profité. Dès le départ, elle a compris!" , a lancé le ministère public, qui réclame deux ans de prison vu le casier judiciaire de la prévenue. Celle-ci a en effet été condamnée à plusieurs reprises depuis 1982 pour faux et usages de faux, coups et blessures, abus de faiblesse, prostitution et incitation à la débauche.