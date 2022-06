L’académie des Beaux-Arts en fête ce week-end

L’académie des Beaux-Arts de Verviers organise ses portes ouvertes ce vendredi 10 juin (de 17h à 20h30) et samedi 11 juin (de 11h à 18h). L’établissement, situé en face du palais de justice, sera ainsi en fête, "sans restrictions et accessible au public", pour la première fois depuis la crise sanitaire. "Cela tombe juste après les jurys pour nos élèves, des 7,8 et 9 juin. C’est l’accomplissement d’une année pour eux avec l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme" , avance la directrice, Anne-Sylvie Primo. D’atelier en atelier, les élèves et le public pourront découvrir les œuvres réalisées au cours de l’année en dessin, ébénisterie, gravure, infographie, peinture, photographie, sculpture ou encore par la formation pluridisciplinaire destinée aux enfants entre six et quatorze ans. Il sera également possible de boire un verre sur place et de déguster des pains saucisses ou un morceau de tarte. Bien sûr, les inscriptions seront ouvertes. "Le Covid n’a pas aidé à ce niveau-là" , confie la directrice, "on a 10% d’élèves en moins."