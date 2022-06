Un festival alimentaire pour découvrir ce qui nourrit Verviers

Et dans une volonté de faire connaître davantage les acteurs, le réseau Aliment-terre et la coopérative Invent’terre ont mis sur pied le premier festival de la transition alimentaire de l’arrondissement de Verviers, nommé Nourrir Verviers. "On s’est inspiré de ce qui se faisait depuis quelques années sur Liège avec Nourrir Liège , détaille Renaud Keutgen, pour le Réseau Aliment-terre de l’arrondissement de Verviers. C’est sur base de la pièce de théâtre Nourrir l’humanité, qui aura lieu d’ailleurs le 25 juin à Herve, que cela a été créé. On s’est longuement posé la question sur la dénomination de ce festival car le territoire couvert est spécifique avec les 20 communes de l’arrondissement. C’est un drôle de territoire qui, au niveau humain, n’est pas totalement relié avec parfois le nord qui ne parle pas obligatoirement au sud de l’arrondissement. Et inversement. Avec au milieu Verviers, Dison et Pepinster. Mais d’un point de vue alimentaire, c’est un territoire hypercomplémentaire. C’est ça qui est riche et que l’on veut mettre en valeur."

Et il y a "énormément de ressources sur un territoire assez réduit à l’échelle de la Wallonie. On essaie à travers ce festival de mettre en valeur toute la richesse de ce qui existe car on a l’impression que l’herbe est plus verte ailleurs. Alors qu’il se passe plein de choses chez nous. Ce n’est donc pas uniquement un événement qui concerne le centre-ville de Verviers mais qui va concerner l’ensemble de l’arrondissement. L’idée est d’avoir cette dynamique globale entre tous les partenaires."

Objectif: mettre en valeur les acteurs de l’alimentaire régional

Un des enjeux premiers est de mettre en valeur l’existant. "On voit dans le programme qu’il y a pas mal d’acteurs qui ont décidé de participer. Il y a en tout presque une centaine d’activités spécifiques. Créées aussi par des acteurs qui ne sont pas uniquement du secteur de l’alimentation, à savoir la culture par exemple."

Concernant ce festival Nourrir Verviers, il se déroule du 20 au 26 juin. "Au niveau des participants, on a sollicité un maximum de personnes selon les réseaux de chacun, continue Amandine Leroy et Arno Polet pour la coopérative Invent’terre. On a expliqué le projet lors de différentes réunions.Et on a touché une centaine d’acteurs en tout. On s’est même dit: “oulà, on est pris à notre propre jeu”. Mais vu ce besoin de mettre en valeur l’existant, on s’est lancé."

Avec un grand succès déjà au niveau des participants. "On n’aurait pas imaginé en tout cas avoir autant de demandes. Pour vous dire: au début on pensait à un programme qui ferait entre 12 et 16 pages et il en fait 44! Il y a un engouement et une envie de reconstruire quelque chose. Les gens en ont envie et besoin."

Un premier Nourrir Verviers qui en appellera déjà d’autres les années suivantes. "C’est un premier festival et on espère que d’année en année on pourra évoluer. Après les inondations, on s’est dit qu’il fallait faire un truc. C’est le moment de recréer de la vie et de l’espoir en parlant de toutes ces solutions qui existent."