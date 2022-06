Un livre avec 479 maisons et édifices remarquables tout autour de Verviers

Au détour de cet ouvrage codirigé par Norbert Nelles et Émeline Curien, un patrimoine moderne, remarquable, parfois peu connu. Déambulant de page en page, des quartiers de Verviers aux bocages du Pays de Herve en passant par les cantons de l’Est (et ses influences architecturales prussiennes), le lecteur (intéressé par les paris de la construction, l’histoire locale…) s’instruira via cette bible de l’architecture régionale. "Ce qui comptait le plus, c’est que ce soit accessible au plus grand nombre. J’avais envie que ce soit pédagogique, mais aussi qu’on puisse partir en voyage avec. J’ai notamment essayé de parler autant de l’histoire que de l’architecture. C’est un ouvrage qui doit aussi aider à découvrir une région. Cet ouvrage a nécessité trois ans de travail" , avance Norbert Nelles, qui a écrit une grosse part du livre (1,1 million de caractères) et parcouru de long en large la région (400 km à pied).

Verviers dispose «d’un patrimoine remarquable»

Richement documenté, ce livre s’inscrit d’abord dans son territoire (par Jacques Teller et Martina Barcelloni Corte, qui étudient le futur de la vallée de la Vesdre ), pour en définir les limites, les contraintes ou les influences (les photos d’archive des barrages ou de l’échangeur de Battice en 1969 impressionnent).

Viennent ensuite les "regards" sur le passé de Verviers, Spa et des cantons de l’Est. Des sections riches sur ce qui existe, ce qui n’existe plus, ce qui aurait pu exister… Sur les traces de nos architectes, on redécouvre "un patrimoine remarquable pour une ville de cette taille" , souligne Thomas Moor, de la cellule architecture à la Fédération Wallonie-Bruxelles. " Le quartier de l’immobilière et des boulevards de Victor Besme, la Cité des Hougnes de Carlos Thirion, la Vierge Noire de Gustave Mouraux, le siège de la RTT du groupe Planning, l’usine Fernand Houget de Charles Duesberg (un des bâtiments les plus publiés à l’époque), le préventorium de Limbourg…" , pointe Thomas Moor, et la liste est presque infinie rien que pour Verviers qui compte aussi l’école Carl Grün, la Galerie Voos, etc.

Le Pays de Herve était jusqu’ici peu documenté

Émeline Curien, de son côté, pointe le quartier de l’école Fond-de-Loup à Dison, "des architectes Deffet, influencés par l’architecte américain Wrigh" , mais aussi la reconversion d’Interlac (Baumans-Deffet) ou encore la maison vitrée (maison Denis-Ortmans) de Daniel Dethier. L’auteure s’est aussi aventurée dans les bocages, à la gare de Montzen, au CPAS de Herve, près de la crèche de Plombières, à la maison Schoffeniels d’Olne ou à l’école de Grand-Rechain, "premier projet public d’Arlette Baumans" . Sans oublier les projets de Quatre Architectures àWelkenraedt.

La Perle des Ardennes…

Sur Spa, outre les villas (dessinées par Jaspar, Hobé, Dethier…), l’ouvrage reprend évidemment l’établissement des bains (1868, par Léon Suys qui a réalisé la Bourse de Bruxelles), le Pouhon Pierre-Le-Grand de Victor Besme (1880) ainsi que le centre Adeps de Baukunst (l’un des centres les plus publiés en 2016).

Enfin, promenade dans les cantons de l’Est avec les anciens abattoirs d’Eupen (par Walter Frese, en 1903), la maison Homburg signée par l’immense Mies van der Rohe à Raeren ou la maison Niederau à Hauset (de Wilhelm Kockartz).

Le livre propose plusieurs portes d’entrées, que ce soit via les régions, les communes ou le nom des architectes. Un outil indispensable pour mieux connaître sa région, s’inspirer et s’évader.

L’ouvrage en détail et en chiffres

L’ouvrage, proposé à 35€, est disponible en français et en allemand. ©Pierre LEJEUNE

Le Guide d’architecture Verviers, Spa, Ostbelgien, Pays de Herve et Vallée de l’Amblève est le 6evolume de la collection des "Guides d’architecture moderne et contemporaine" qui traitent déjà des villes de Liège (2014), Mons et le Cœur du Hainaut (2015), Charleroi métropole (2017), Namur et Luxembourg provinces (2020), Tournai et Wallonie picarde (2017)… Un ouvrage sur Louvain-La-Neuve et le Brabant wallon est en préparation (2023).

Fort de 496 pages, il contient 1100 photos, 479 notices (un record), 24 biographies d’architecte, l’apport de 115 collaborateurs scientifiques, plus de 600 archives et couvre les 29 communes de l’arrondissement. Il est corédigé par Norbert Nelles (Artau, enseignant à l’ULiège,) et Émeline Curien (enseigne à l’ENSArchitecture Nancy, chercheuse et auteure). Le Verviétois Marc Wendelski contribue à la publication. Photographe de renom (exposé dans les musées de la photographie d’Anvers et Charleroi), il porte une " attention particulière à la lumière et aux exigences techniques" . Il avait envie "d’expérimenter quelque chose d’autre" et a pris… 16000 clichés!

Prix: 35 €. Dans les librairies de Verviers, Spa, Malmedy, Eupen et Liège. Traduit en allemand.