Festival Libertad à Verviers: la musique après la polémique

S’il est un festival qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers temps, c’est bien Libertad. Le festival verviétois qui se veut celui de l’interculturalité a connu encore quelques soubresauts ces derniers jours, après la polémique Medine, avec une interdiction, dès 18 h, au festival pour les moins de 16 ans , choquant le PTB et faisant encore réagir le jour même la bourgmestre par voie de communiqué. "À un moment donné, on est là pour faire Libertad et prôner les valeurs du festival. Le reste ne nous regarde pas car être dans ce bac à sable ne m’intéresse pas, explique l’échevin en charge des animations, Antoine Lukoki. Le but est d’amener des gens qui ne viennent jamais à Verviers.Et nous avons ici des gens qui viennent de Bruxelles, Mons, Charleroi ou encore Liège pour voir Medine. Soyons fiers d’avoir tout ce monde qui vient à Verviers!" Car, pour parler enfin musique, l’affiche est de qualité pour le festival qui restait gratuit. "C’est une des seules années où on a une si belle affiche.le job a été fait par nous et nos partenaires. Et le village associatif a super-bien marché, il y avait du monde dès le début." De quoi ravir les spectateurs, qui étaient plusieurs centaines à s’être pressés cour Fisher. "Quand je vois toutes ces personnes venues admirer Lubiana ou Medine, je suis fier. Alors on réglera nos comptes à un moment donné, car il y aura un après festival Libertad. Cela laisse des traces. Mais je n’en tiens pas rigueur ce samedi, profitons et que les Verviétois profitent également des concerts."