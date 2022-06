Élio Di Rupo à la rencontre des élèves de Saint-Michel Verviers et d’étudiants montois qui ont aidé à Limbourg (photos & vidéo)

"Les jeunes me voient sur Tiktok et me posent des questions et nous répondons, détaille Élio DiRupo. Nous avons eu beaucoup de questions comme “pourquoi tu ne viens pas dans mon école?”. Et je dis que je suis disponible dans la mesure de mes possibilités. Et ici j’ai reçu l’invitation d’un élève.J’attache beaucoup d’importance à cela car je crois que le fait de briser la glace entre les responsables politiques et la jeunesse est extrêmement important."

Quant aux sujets abordés, ils ont été divers et variés avec même certaines questions en anglais qui ont été quelque peu difficiles à entendre par le ministre-président. De quoi amuser sympathiquement l’assemblée. Et ces sujets abordaient tant sa vie politique que sa vie plus privée ou encore des sujets dans l’air du temps, comme l’écologie.

Avec des interrogations parfois très franches et des réponses qui l’étaient tout autant. "Vous voyez, je ne suis pas venu pour faire du prosélytisme mais pour expliquer pédagogiquement en les laissant libres de leurs opinions.Et c’est important. En même temps, j’essaie de leur inculquer des valeurs comme celles du travail, de la responsabilité, du respect des autres et de la liberté.Je pense que c’est une œuvre ultime.Puis chacun d’elles et eux en tireront les enseignements qu’ils et elles veulent. Il n’y a aucun tabou avec des questions directes.Mais si les jeunes ne faisaient pas cela, ce serait à désespérer.Je pense que nous avons une jeunesse formidable et je suis convaincu qu’en chaque jeune fille et garçon il y a un potentiel que parfois le système étouffe. Ce qu’on doit faire, c’est révéler leurs qualités."