Dison et Verviers veulent créer 55 emplois d’ici 2026: vers une ressourcerie et une conciergerie? (vidéo)

Centre de Dison, Hodimont, Pré-Javais

Pour prétendre aux subsides, Verviers et Dison ont dû définir un territoire d’action de moins de 15000 habitants où les besoins sont forts. Le choix s’est porté sur le centre de Dison et les quartiers de Pré-Javais et Hodimont à Verviers "où les enjeux sont colossaux en termes d’accès à l’emploi.Ce sont des lieux qui connaissent des similarités très fortes". 1850, c’est le nombre estimé de chômeurs de longue durée dans cette zone définie de 14176 habitants (dont 10122 à Verviers et 4054 à Dison). De ce chiffre important et à travers des créations d’activités (lire ci-dessous) , les deux communes et différents partenaires espèrent créer 55 emplois d’ici 2026.

Le Relais Social Urbain

Si le projet rassemble 30 partenaires (Villes, CPAS, ADL, MIREV, IFAPME, Maisons de jeunes, associations diverses verviétoises et disonaises), il est porté par le Relais Social Urbain, "un acteur supracommunal qui travaille sur la lutte contre la pauvreté depuis de nombreuses années et a un côté fédérateur important" , indique Alexandre Greimers. Dans la pratique, un comité local pour l’emploi – rassemblant les communes, les entreprises, les commerçants, les associations, les habitants, les chômeurs – devrait être créé avec pour objectif de "s’adresser à tout le public cible, de générer une dynamique dans les quartiers et de proposer des parcours individualisables". Si le dossier a été rentré il y a quelques jours, la réponse sur sa faisabilité ne sera connue qu’au mois de janvier.Mais Verviers et Dison ont bon espoir de faire partie des projets retenus.

A l’ancien Spar de petit-Rechain et à l’ASBL Cid à Renoupré ?

Le bâtiment pourrait être mis à disposition pendant deux ans à titre gratuit pour y développer ©EdA LABEYE Philippe

Dans la pratique, Verviers et Dison envisagent la création de deux filières: la ressourcerie et la conciergerie. " L’activité connaîtrait une évolution progressive en démarrant à la mi-2023 par le démontage de déchets de menuiserie liés à la construction. En 2024, un service de collecte de meuble et d’électroménagers et de récupération de pièces sanitaires serait lancé. Et en 2025, la mise en place d’activités de réparation et de revalorisation et la vente de pièces détachées seront lancées." À côté de cela, la conciergerie pourrait voir le jour c’est-à-dire la réalisation de petits travaux et autres coups de main chez des particuliers (réparations, rafraîchissements, dépannages, petits déménagements) chez des seniors isolés ou familles en situation de précarité ou dans les zones récemment sinistrées.Des pistes sont envisagées au niveau des bâtiments, celle de l’ancien Spar de la chaussée de la Seigneurie à Petit-Rechain et à la salle de l’ASBL le Cid rue de Renoupré.