Des activités ludiques pour petits et grands

Des djembés retentissent devant le parc de l’Harmonie de Verviers, un clown les accompagne, ils appellent les familles à venir partager un moment ensemble. Après les mesures sanitaires strictes et les inondations, il était temps de leur permettre de se retrouver. " La gratuité nous tenait à cœur, pour qu’il n’y ait pas de barrières par rapport à l’aspect financier ", annonce Lelila Chouiba, responsable de la famille et de la petite enfance à Verviers. Décoré de ballons de couleurs, animé par les ateliers de djembés proposés par l’ASBL Amonsoli et par les rires d’enfants, le parc de l’Harmonie était le lieu idéal pour permettre aux enfants et à leurs parents de profiter de cette belle après-midi. Les plus jeunes couraient entre le grimage, les sculpteurs de ballons, le manège en bois ou encore les spectacles de marionnettes. Pendant que les parents ayant été sinistrés pouvaient consulter des stand destinés au soutien administratif. " On s’est rendu compte que beaucoup ont commencé à remplir des documents mais n’en sont nulle part dans leur dossier d’indemnisation. La ville de Verviers met à leur disposition une équipe de spécialistes pour les aider ". L’idée était de permettre aux enfants de s’amuser et aux parents de continuer leur démarche administratives l’esprit tranquille:" Il y a une vingtaine de jeunes pionniers qui sont là pour encadrer certaines activités. On a vraiment voulu rassembler tout le monde en un seul et même endroit . On veut aider les familles à tourner la page ".