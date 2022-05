Un 1er salon du bien-être animal

"Quand j’ai repris la compétence du bien-être animal, qui n’existe pas depuis longtemps, ce salon n’avait pas encore pu être organisé, en raison du Covid , explique l’échevin Amaury Deltour (MR). Ce type d’initiative n’existe pas ailleurs dans l’arrondissement, Verviers est donc précurseur en la matière. C’est une fierté. De ce fait, nous avions vraiment envie de brasser large au niveau des intervenants" .

Plus d’une trentaine d’exposants de la région seront en effet présents. On y retrouvera notamment des refuges, des clubs ou encore des associations de défense de différentes espèces. "Ceux-ci étaient demandeurs d’être sur le terrain, à plus grande échelle, poursuit l’échevin. Ils sont également contents de se sentir soutenus par les pouvoirs publics et plus particulièrement ici Verviers" .

Le salon ne s’adresse pas uniquement aux propriétaires d’animaux de compagnie. "Tout le monde est le bienvenu. Les gens qui se posent des questions par rapport au dressage de certaines races de chiens pourront par exemple trouver des réponses au salon. Cela peut aussi être l’occasion pour d’autres de s’investir aussi au sein de certaines associations. On le remarque entre autres sur les réseaux sociaux: le bien-être animal attire le regard des gens" .

Des ateliers, pour enfants et adultes, et démonstrations (d’éducation canine, de dog dance…) seront aussi proposés tout au long de la journée, y compris par les services de police de la zone Vesdre et de secours, avec l’Animal Rescue Team de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau. L’entrée est gratuite… Et nos compagnons à 4 pattes sont évidemment invités.