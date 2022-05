L’école de l’Est, en Prés-Javais, sera délocalisée à la plaine Lentz durant les travaux post-inondations

Crispations dans le quartier?

Pendant la durée des travaux, il est prévu que les classes soient délocalisées dans des locaux provisoires installés sur la plaine Lentz. Selon Laszlo Schonbrodt, cela crée des crispations, voire plus, au sein du quartier, au point que le leader de l’opposition PTB ait proposé de lancer une consultation populaire sur le lieu de relocalisation temporaire de l’école, quitte à ce que la plaine Lentz y soit présentée comme inévitable.

Pour Jean-Sébastien Mahu (opposition Écolo), c’est la seule solution dans le quartier.

C’est aussi ce qu’a expliqué l’échevin des Travaux: d’autres sites ont été envisagés, comme le parking à l’arrière de l’administration communale (mais c’était trop loin du quartier), comme le parvis de l’église Saint-Remacle ou aussi le parc Marie-Louise (mais qui ne dispose pas des réseaux d’électricité et d’égouttage nécessaires). La plaine Lentz restait donc la seule possibilité.

La plaine Lentz partagée entre tous les usagers

Maxime Degey et plus encore Sophie Lambert, l’échevine de l’Instruction publique (PS), ont plus que relativisé les craintes et crispations invoquées par Laszlo Schonbrodt.

Non seulement en précisant que la relocalisation temporaire de l’école de l’Est fera l’objet de réunion d’information, avec le personnel pédagogique, avec aussi les parents d’élèves (et possibilité pour tout habitant du quartier d’y participer).

Mais aussi parce que, a précisé l’échevin des Travaux, "la plaine Lentz ne sera pas inaccessible" aux habitants du quartier qui ont l’habitude de la fréquenter. L’école provisoire en occupera seulement une partie, mais la plaine sera "aménagée différemment" et il sera tout à fait possible à tous les types d’usagers de "cohabiter de manière paisible" .

Ultime précision: la plaine Lentz restera telle qu’actuellement, sans changement, durant tout l’été prochain, l’installation de l’école provisoire ne devrait pas débuter avant le congé de Toussaint.