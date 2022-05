Natasha St-Pier sera en concert à l’église Sainte-Julienne de Verviers

Quelques mois après Liège, l’artiste canadienne Natasha St-Pier sera de passage à Verviers le jeudi 24 novembre prochain.Et ce, dans l’église Sainte-Julienne pour un concert où sa voix puissante résonnera magnifiquement dans l’édifice verviétois. Il faut dire que l’artiste est en pleine tournée des églises un peu partout en Europe et de l’autre côté de l’Atlantique avec un répertoire, non seulement rempli de tubes comme Tu trouveras ou Un ange frappe a ma porte , mais aussi de titres plus chrétiens de son album Croire . Ce concert est mis sur pied par DB Events Factory et NK Productions en collaboration avec le Cabaret de l’Enclos. Les places sont en vente à 40€ et à 48€ pour le carré d’or.