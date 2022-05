Verviers pionnière de la fibre optique, pour un Internet 10 fois plus rapide

Coactionnaire d’Unifiber, Proximus proposera évidemment aux résidents et entreprises de se raccorder à ce nouveau réseau, qui sera toutefois également ouvert à tout autre opérateur.

D’abord les quartiers sinistrés puis le reste de Verviers

L’ambition de la société waterlootoise est de déployer son réseau de fibre optique le long de la dorsale wallonne et en Brabant wallon, avec une perspective de 600 foyers raccordés en 7 ans. Pour Verviers, le taux de couverture actuellement fixé est de 87,8%, ce qui représente 25665 habitations (sans compter les entreprises).

En collaboration avec la Ville, qui ne doit injecter aucun investissement financier dans l’opération, il a été décidé de commencer l’installation de la fibre optique (en trottoir, en façade ou en aérien, via les poteaux d’éclairage public) dans les principaux quartiers touchés par les inondations et qui restent souvent privés de raccordement à Internet. Les travaux ont débuté dans la rue Masson, pour s’étendre à l’hypercentre puis à Ensival. Le réseau devrait y être opérationnel pour la fin de l’été.

Son déploiement se poursuivra alors au reste du territoire de Verviers, à l’exception de certaines zones isolées et difficilement atteignables techniquement, en 2023. Chaque ménage, commerce ou entreprise sera alors sollicité par son opérateur de télécoms (et par d’autres opérateurs aussi) pour s’y raccorder et bénéficier d’une connexion stable et beaucoup plus rapide que par les actuels réseaux de téléphonie ou de télédistribution.

Après Waterloo, Verviers sera donc la première commune wallonne "hyperconnectée", alors qu’Unifiber négocie actuellement avec d’autres communes, le responsable de l’entreprise citant Dison, pour la région verviétoise.