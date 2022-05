Les balades vélo en famille de l’été

Pour la 12eannée, les Communes de Baelen, Dison, Limbourg, Jalhay, Herve, Olne, Pepinster et Verviers, ainsi que l’Office du tourisme de Jalhay-Sart, la Maison du tourisme du Pays de Herve et celle du Pays de Vesdre s’associent pour proposer aux familles un nouveau cycle des balades vélo de l’été. Ainsi, entre le 19 juin et le 18 septembre 2022, 10 itinéraires inédits leur seront proposés. Ceux-ci, dont la longueur varie entre 10 et 30 km, sont organisés le dimanche. Ces balades ont pour particularité principale d’être effectuées sur un rythme de promenade pure. Il n’est donc pas question ici de parler de performance sportive mais bien d’allier à une pratique sportive douce la découverte des plus beaux paysages de notre région.