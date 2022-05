Espace vert, passerelle et logements au lieu d’une friche inondée en centre-ville

Le site des anciens établissements Kneip (vente de charbon et de produits pétroliers), au coin des rues des Sottais et Thil Lorrain, ou encore entre l’institut Don Bosco et l’athénée Thil Lorrain, pourrait être complètement assaini, via un projet dit SAR (site à réaménager) subsidiable par la Région wallonne. Le principe de ce projet a été validé ce lundi soir par le conseil communal, à l’unanimité des élus