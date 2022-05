L’homme, né en 1985 en Yougoslavie, est accusé d’avoir menacé son ex-compagne et la famille de cette dernière en vue de se faire remettre de l’argent. "Ma cliente a rencontré le prévenu sur les réseaux sociaux en janvier 2020. Une dizaine de jours après leur rencontre, Monsieur s’est installé chez elle. Le mariage était aussi prévu pour le mois de novembre de la même année" , a indiqué l’avocat de la partie civile. Cette dernière pense avoir été victime d’un mariage gris.

Le prévenu est accusé d’avoir menacé son ex-compagne, à deux reprises, avec un pied-de-biche et à l’aide d’un démonte-pneu, pour se faire remettre de l’argent. "On a décidé de se séparer. J’ai effectué beaucoup de travaux et j’ai investi beaucoup d’argent dans sa maison. Je voulais récupérer mon argent" , a expliqué le prévenu.

Du côté du ministère public, on estime que les préventions de tentatives d’extorsion mais aussi de harcèlement sont établies. "Le prévenu s’est installé derrière le domicile de la victime pour pouvoir la surveiller et exercer sur elle une certaine pression. Il photographie régulièrement les véhicules garés devant le domicile de cette dernière" , a insisté le ministère public qui réclame une peine de deux ans de prison. Le trentenaire a également menacé la victime de faire parvenir des photos ou des vidéos à son nouveau compagnon si elle n’obtempère pas et refuse de lui donner de l’argent.

"Le prévenu passait régulièrement devant chez ma cliente, qui a quitté sa maison et ne sait plus venir chercher son courrier seule. Il lui a fait vivre un véritable enfer" , a détaillé l’avocat de la partie civile qui réclame un montant de 5000 € pour les dommages subis.

Le jugement est attendu le 21 juin.